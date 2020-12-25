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    Главная / Торги / Выполнение СМР на объекте: "Газоснабжение жилых домов № 12-1, 33,39,43 по ул. Элеваторная, с. Аргаяш, Челябинская область.

    Выполнение СМР на объекте: "Газоснабжение жилых домов № 12-1, 33,39,43 по ул. Элеваторная, с. Аргаяш, Челябинская область.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:5925.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804103Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР на объекте: "Газоснабжение жилых домов № 12-1, 33,39,43 по ул. Элеваторная, с. Аргаяш, Челябинская область. ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009804103

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение СМР на объекте: "Газоснабжение жилых домов № 12-1, 33,39,43 по ул. Элеваторная, с. Аргаяш, Челябинская область.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 14:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме.docx

    Техническое_задание.rar

    Шаблон_договора_СМР_с_давальческими.docx

    32009804103_итог_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Юридический адрес

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    Почтовый адрес

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Контактный телефон

    +7 351 247-20-60

    Факс

    +7 351 247-91-40

    Адрес электронной почты

    lns@gazcom74.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серадский Владимир Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение СМР на объекте: "Газоснабжение жилых домов № 12-1, 33,39,43 по ул. Элеваторная, с. Аргаяш, Челябинская область.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804103Подведение итогов не позднее Выполнение СМР на объекте: "Газоснабжение жилых домов № 12-1, 33,39,43 по ул. Элеваторная, с. Аргаяш, Челябинская область. Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение СМР на объекте: "Газоснабжение жилых домов № 12-1, 33,39,43 по ул. Элеваторная, с. Аргаяш, Челябинская область.

    Начальная цена

    743 213,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Адрес местонахождения

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821752/name/5fead59ab204f1.58590906

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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