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    Главная / Торги / Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 году.

    Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 13:0012.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804358Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 годуТемрюкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804358

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП427733

    Наименование закупки

    Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Итоговый_протокол_1414.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 918 634-77-17

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    BelosludtsevaYD@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белослудцева Яна Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 13:00 GMT +312.01.2021 13:0012.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804358Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 годуТемрюк

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 13:0012.01.2021 13:0012.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804358Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 годуТемрюк

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804358Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 годуТемрюк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804358Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 годуТемрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 году

    Начальная цена

    4 735 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем оказываемых услуг в соответствии с п. 1.6, п. 1.7 и иными пунктами Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 90 календарных дней (для СМСП - отсрочка 15 рабочих дней) - рекомендовано; Срок оказания услуг - в соответствии с п. 1.8 Технического задания

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    42.12.20.150

    Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей

    Классификатор ОКВЭД2

    42.12

    Строительство железных дорог и метро

    Документация лота

    Закупочная_документация.7z

    29.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841850/name/601a85383f75a6.59400467

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство железных дорог и метро"

    Кол-во:

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