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Номер извещения
32009804358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 918 634-77-17
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
BelosludtsevaYD@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белослудцева Яна Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 13:00 GMT +312.01.2021 13:0012.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804358Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 годуТемрюк
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 13:0012.01.2021 13:0012.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804358Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 годуТемрюк
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804358Подведение итогов не позднее Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 годуТемрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по текущему содержанию ж/д путей необщего пользования ООО "Порт Мечел-Темрюк", примыкающих к станции Темрюк СКЖД, в 2021 году
Начальная цена
4 735 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем оказываемых услуг в соответствии с п. 1.6, п. 1.7 и иными пунктами Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
42.12.20.150
42.12
Документация лота
Кол-во:
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