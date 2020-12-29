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    Главная / Торги / Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме

    Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036718Дата и время окончания срока приема заявок Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036718

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 14:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_8_Типовая_документация_Услуги.docx

    Форма_2_Ком_и_тех_предложение.xlsx

    ТЗ_на_Положение_об_оплате_труда___4.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 13:00 GMT +329.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036718Дата и время окончания срока приема заявок Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036718Подведение итогов не позднее Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036718Подведение итогов не позднее Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Юшкову Андрею Евгеньевичу, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.130) , e-mail: Yushkov_A@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Херсонская, 43, корпус 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 60 календарных дней после подписания Акта о приемке услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    66.19.99.190

    Услуги вспомогательные по отношению к финансовым услугам прочие, не включенные в другие группировки, кроме страхования и пенсионного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка Положения (Политики) об оплате труда в строительной фирме"

    Кол-во: 1

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