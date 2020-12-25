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    Главная / Торги / поставка газа

    поставка газа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. ГородищеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804105

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка газа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лот_6_ТЗ_Топливо_Новоаннинский3.docx

    Лот_7_ТЗ_Топливо_Палласовке.docx

    Лот_8_ТЗ_Топливо_Серафимович.docx

    Лот_1_ТЗ_Топливо_Городище2.docx

    Лот_2_ТЗ_Топливо_Михайловка.docx

    Лот_3_ТЗ_Топливо_Михайловка2.docx

    Лот_4_ТЗ_Топливо_Новоаннинский.docx

    Лот_5_ТЗ_Топливо_Новоаннинский2.docx

    Лот_9_ТЗ_Топливо_Серафимович2.docx

    Лот_10_ТЗ_Топливо_Урюпинск.docx

    ПД_поставки_СУГ_типов._160119.pdf..doc.doc

    Документация.docx

    Извещение.docx.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kazimirova_ms@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казимирова Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городищенский район, р.п. Городище

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    358 442,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_1_ТЗ_Топливо_Городище2.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    501 819,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_2_ТЗ_Топливо_Михайловка.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    955 847,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_3_ТЗ_Топливо_Михайловка2.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 4

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    1 199 808,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_4_ТЗ_Топливо_Новоаннинский.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 5

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    659 769,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_5_ТЗ_Топливо_Новоаннинский2.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 6

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    143 951,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_6_ТЗ_Топливо_Новоаннинский3.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 7

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    860 262,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_7_ТЗ_Топливо_Палласовке.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 8

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    375 239,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_8_ТЗ_Топливо_Серафимович.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 9

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    223 089,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_9_ТЗ_Топливо_Серафимович2.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 10

    Поставка газа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804105Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009804105Дата и время вскрытия заявок Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804105Подведение итогов не позднее Поставка газа Городищенский район, р.п. Городище

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газа

    Начальная цена

    645 496,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    06.20

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Лот_10_ТЗ_Топливо_Урюпинск.docx

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

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