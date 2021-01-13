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    Главная / Торги / Закупка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств для Детского сада №82 МГУ имени М.В. Ломоносова (521 шт., 271 упак., 2 рул, 800 кг) (223.ЗК.1565; Id27748)

    Закупка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств для Детского сада №82 МГУ имени М.В. Ломоносова (521 шт., 271 упак., 2 рул, 800 кг) (223.ЗК.1565; Id27748)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803878Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств для Детского сада №82 МГУ имени М.В. Ломоносова (521 шт., 271 упак., 2 рул, 800 кг)(Id27748)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803878

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    27748

    Наименование закупки

    Закупка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств для Детского сада №82 МГУ имени М.В. Ломоносова (521 шт., 271 упак., 2 рул, 800 кг) (223.ЗК.1565; Id27748)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    15.12.2020 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    958074_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    958075_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    958076_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    958077_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_956963_ТЗ_хозтовары_моющие_чистящие_05.11.docx

    Протокол_4_2ч_223_ЗК_1565_ИД_27748ГПБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств для Детского сада №82 МГУ имени М.В. Ломоносова (521 шт., 271 упак., 2 рул, 800 кг)(Id27748)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803878Подведение итогов не позднее Закупка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств для Детского сада №82 МГУ имени М.В. Ломоносова (521 шт., 271 упак., 2 рул, 800 кг)(Id27748)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств для Детского сада №82 МГУ имени М.В. Ломоносова (521 шт., 271 упак., 2 рул, 800 кг)(Id27748)

    Начальная цена

    119 946,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, ул. Дружбы д.4, корп.2. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    08.12.12.110

    Гранулы каменные, крошка и порошок

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12.1

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833762/name/600bb983e40559.43079317

    23.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 2"

    "Добыча соли"

    Кол-во: 400.00000

    "Позиция 3"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 4"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 5"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 6"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 8"

    "Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 9"

    "Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 10"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 11"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 12"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 13"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 14"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 15"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 16"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 17"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 18"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 19"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 38.00000

    "Позиция 20"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 21"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 22"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 23"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 24"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 25"

    "Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств"

    Кол-во: 12.00000

    "Позиция 26"

    "Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 27"

    "Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 28"

    "Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 29"

    "Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 30"

    "Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 31"

    "Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 32"

    "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 33"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 34"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 35"

    "Производство метел и щеток"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 36"

    "Производство метел и щеток"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 37"

    "Производство метел и щеток"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 38"

    "Производство метел и щеток"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 39"

    "Производство метел и щеток"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 40"

    "Производство метел и щеток"

    Кол-во: 6.00000

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