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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009803875
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцтоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 13:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3
Почтовый адрес
152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3
Контактный телефон
+7 910 978-23-40
Факс
+7 4855 29-06-40
Адрес электронной почты
sharov@oaorgs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Базин Алексей Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Рыбинск/район Рыбинский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцтоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваров г. Рыбинск/район Рыбинский
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803875Дата и время вскрытия заявок Поставка канцтоваров г. Рыбинск/район Рыбинский
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803875Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваров г. Рыбинск/район Рыбинский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцтоваров
Начальная цена
102 681,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Рыбинскгазсервис
Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис
Адрес местонахождения
152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3
32.99
32.99
Документация лота
Кол-во: 4135.00000
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