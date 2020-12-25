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    Главная / Торги / Поставка канцтоваров

    Поставка канцтоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваров г. Рыбинск/район РыбинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803875

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцтоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 13:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_57_2020.docx

    Извещение_57_2020.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание_57_2020.docx

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Протокол_2_32009803875.pdf

    Протокол_3_32009803875.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Юридический адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Почтовый адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Контактный телефон

    +7 910 978-23-40

    Факс

    +7 4855 29-06-40

    Адрес электронной почты

    sharov@oaorgs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базин Алексей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Рыбинск/район Рыбинский

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцтоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваров г. Рыбинск/район Рыбинский

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803875Дата и время вскрытия заявок Поставка канцтоваров г. Рыбинск/район Рыбинский

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803875Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваров г. Рыбинск/район Рыбинский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803875Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваров г. Рыбинск/район Рыбинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцтоваров

    Начальная цена

    102 681,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Адрес местонахождения

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823817/name/5fec7f5ae38da2.07765917

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823818/name/5fec7f5f17c746.26410359

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 4135.00000

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