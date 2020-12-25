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    Главная / Торги / Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб

    Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803867Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб г. Рыбинск/район РыбинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803867

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_53_2020.docx

    Извещение_53_2020.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание_53_2020.docx

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Протокол_2_32009803867.pdf

    Протокол_3_32009803867.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Юридический адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Почтовый адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Контактный телефон

    +7 910 978-23-40

    Факс

    +7 4855 29-06-40

    Адрес электронной почты

    sharov@oaorgs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базин Алексей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Рыбинск/район Рыбинский

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803867Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб г. Рыбинск/район Рыбинский

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803867Дата и время вскрытия заявок Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб г. Рыбинск/район Рыбинский

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803867Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб г. Рыбинск/район Рыбинский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803867Подведение итогов не позднее Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб г. Рыбинск/район Рыбинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей соединительных для полиэтиленовых труб

    Начальная цена

    928 882,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Адрес местонахождения

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823810/name/5fec7e74f0d876.58411043

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823811/name/5fec7e7a57fb67.39915801

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 468.00000

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