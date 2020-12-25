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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803864Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты г. Рыбинск/район РыбинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803864

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_54_2020.docx

    Извещение__54_2020.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание_54_2020.docx

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Протокол_2_32009803864.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Юридический адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Почтовый адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Контактный телефон

    +7 910 978-23-40

    Факс

    +7 4855 29-06-40

    Адрес электронной почты

    sharov@oaorgs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базин Алексей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Рыбинск/район Рыбинский

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803864Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты г. Рыбинск/район Рыбинский

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803864Дата и время вскрытия заявок Поставка средств индивидуальной защиты г. Рыбинск/район Рыбинский

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803864Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты г. Рыбинск/район Рыбинский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803864Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты г. Рыбинск/район Рыбинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    283 437,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Адрес местонахождения

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823802/name/5fec7d9401c0c7.05551412

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 73.00000

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