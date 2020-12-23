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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)

    Запрос предложений на поставку оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036716Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036716

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036716_second_parts_protocol.rtf

    Приложение_№3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение_№4_к_Извещению_Договор__закупки.doc

    Приложение_№1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение_№2_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Извещение_Оболочки_резинокордные.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3449

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Krichavtsova@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кричавцова Наталья Не

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036716Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036716Дата и время вскрытия заявок Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 10:0029.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036716Подведение итогов не позднее Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036716Подведение итогов не позднее Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.110

    Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842282/name/601b84eb18f238.96290707

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно извещения"

    Кол-во: 0

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