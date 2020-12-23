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Номер извещения
ГП036716
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3449
Факс
Адрес электронной почты
Natalya.Krichavtsova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Кричавцова Наталья Не
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 10:00 GMT +323.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036716Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 10:0023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036716Дата и время вскрытия заявок Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)Колпино
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 10:0029.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036716Подведение итогов не позднее Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оболочек резино-кордных ЭМ 630*210 (ТУ 2527-021-06961775-96)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.61.110
Документация лота
Кол-во: 0
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