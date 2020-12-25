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    Главная / Торги / Отбор организации на поставку моторного топлива (СУГ) для Филиала №14

    Отбор организации на поставку моторного топлива (СУГ) для Филиала №14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803792Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива (СУГ) для Филиала №14КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803792

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    192-18/2020

    Наименование закупки

    Отбор организации на поставку моторного топлива (СУГ) для Филиала №14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_192_18_2020.rar

    32009803726_Вскрытие.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-33-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    V.Ahmedov@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрушенко Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка моторного топлива (СУГ) для Филиала №14

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803792Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива (СУГ) для Филиала №14Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803792Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива (СУГ) для Филиала №14Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 13:0029.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803792Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива (СУГ) для Филиала №14Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803792Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива (СУГ) для Филиала №14Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моторного топлива (СУГ) для Филиала №14

    Начальная цена

    696 124,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818767/name/5fe5c12b2d6177.61858053

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во:

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