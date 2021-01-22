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    Главная / Торги / ЛАМПЫ

    ЛАМПЫ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060559Дата и время окончания срока приема заявок ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060559

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    427716

    Наименование закупки

    ЛАМПЫ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    427716_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    ТЗ_на_лампы.docx

    427716_Приложение___3.1_Договор___поставка_на_ЧМК.doc

    427716_Приложение___3.2___типовые_спецификации.doc

    427716_Приложение___4_Существенные_условия_поставки.doc

    ГП060559_second_parts_protocol_1.rtf

    ГП060559_second_parts_protocol_2.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    evgeniyaabramova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 12:00 GMT +322.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060559Дата и время окончания срока приема заявок ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060559Подведение итогов не позднее ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060559Подведение итогов не позднее ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.40.1

    Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/913017/name/60869d8c3a77b5.47623956

    26.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО 60ВТ 12В Е27"

    Кол-во: 350

    "Позиция 2"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 40 ВТ 230 В"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО 95 ВТ 36 В"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "ЛАМПА КГ 220Х1500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "ЛАМПА КГ 220Х5000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ коммутаторная КМ 90mA 24В Т6.8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 7"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО 60ВТ 24В Е27"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО 60вт 36в Е27"

    Кол-во: 150

    "Позиция 9"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 25 ВТ 230 В"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 60 ВТ 230 В"

    Кол-во: 800

    "Позиция 11"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 75 ВТ 230 В"

    Кол-во: 900

    "Позиция 12"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 95 ВТ 230 В"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "ТЕРМОИЗЛУЧАТЕЛЬ Т 230-240 150ВТ Е27"

    Кол-во: 950

    "Позиция 14"

    "ТЕРМОИЗЛУЧАТЕЛЬ Т 230-240 500ВТ Е40"

    Кол-во: 1655

    "Позиция 15"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО 40вт 12в Е27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО 40вт 36в Е27"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "ТЕРМОИЗЛУЧАТЕЛЬ Т 230-240 200ВТ Е27"

    Кол-во: 900

    "Позиция 18"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 60 ВТ 230 В"

    Кол-во: 626

    "Позиция 19"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 75 ВТ 230 В"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 20"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 95 ВТ 230 В"

    Кол-во: 600

    "Позиция 21"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 40 ВТ 230 В"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО 95 ВТ 36 В"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 23"

    "ЛАМПА КГМ12-10-2 G4"

    Кол-во: 5

    Лот 2

    ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 12:00 GMT +322.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060559Дата и время окончания срока приема заявок ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060559Подведение итогов не позднее ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060559Подведение итогов не позднее ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.40.1

    Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/913049/name/6086a041acb173.45256738

    26.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОД. T8 22ВТ G13 4000К"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "ЛАМПА ДКСТ10000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "ЛАМПА ДКСТ20000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОД. T5 18ВТ G5 4000К"

    Кол-во: 250

    "Позиция 5"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОД. Е40 ЛМС-250ВТ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Т5 G5 7ВТ 4000К"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОД. Е40 ЛМС-250ВТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 50W E40 4500ЛМ 6500К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ12-К-4-220 ЗЕЛЕНАЯ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ 11 А-К-2-220"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ 11 А-Л-2-220"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ 11 А-Б-2-220"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ЛС4-К-220 Е27"

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ 11 А-К-2-220(Р)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 15"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ 11 А-Л-2-220(Р)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ 11 А-Б-2-220(Р)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ 11 А-Ж-2-220(Р)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ11-Ж3-220 ЖЕЛТ."

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ СКЛ11-К3-220 КРАСН."

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ Е 27 W 20"

    Кол-во: 671

    "Позиция 21"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 9-10 ВТ Т8 220В G13 600ММ"

    Кол-во: 380

    "Позиция 22"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 7,5ВТ Е27 4000К"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 10-11ВТ А60 Е27 2700-4500К"

    Кол-во: 1610

    "Позиция 24"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 5 ВТ Е27 3000К"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 7ВТ Е27 А60 4000К"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "ЛАМПА LED LB-213 18ВТ G13 4000K L1200 ММ"

    Кол-во: 130

    "Позиция 27"

    "ЛАМПА LED-МО7,5ВТ 12-24В Е27 АС/DC 4000K"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 10 ВТ Е27 12-24В А60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 100ВТ Е40/Е27 220В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 50ВТ Е40/Е27 220В"

    Кол-во: 175

    "Позиция 31"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 100ВТ 230В Е40 6400К"

    Кол-во: 535

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    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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