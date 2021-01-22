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Номер извещения
ГП060559
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЛАМПЫ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-31-87
Факс
--
Адрес электронной почты
evgeniyaabramova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрамова Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 12:00 GMT +322.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060559Дата и время окончания срока приема заявок ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯЧелябинск
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060559Подведение итогов не позднее ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.40.1
Документация лота
Кол-во: 350
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 100
Кол-во: 800
Кол-во: 900
Кол-во: 1000
Кол-во: 950
Кол-во: 1655
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 900
Кол-во: 626
Кол-во: 1400
Кол-во: 600
Кол-во: 150
Кол-во: 1200
Кол-во: 5
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 12:00 GMT +322.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060559Дата и время окончания срока приема заявок ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕЧелябинск
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060559Подведение итогов не позднее ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.40.1
Документация лота
Кол-во: 400
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 250
Кол-во: 40
Кол-во: 500
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 671
Кол-во: 380
Кол-во: 50
Кол-во: 1610
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 130
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 175
Кол-во: 535
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