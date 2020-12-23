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    Главная / Торги / Проведение в 2021 году комплекса астрономо-геодезических работ по аттестации 8 (восьми) Контрольно-базовых элементов (КБЭ) с проведением гиротеодолитных определений азимутов направлений с точностью ± 30 угловых секунд в соответствии с нормативной документацией для АО «НПО автоматики»

    Проведение в 2021 году комплекса астрономо-геодезических работ по аттестации 8 (восьми) Контрольно-базовых элементов (КБЭ) с проведением гиротеодолитных определений азимутов направлений с точностью ± 30 угловых секунд в соответствии с нормативной документацией для АО «НПО автоматики»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803803Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация контрольно-базовых элементовЕкатеринбург, ул. Мамна-Сибиряка, 145Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803803

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение в 2021 году комплекса астрономо-геодезических работ по аттестации 8 (восьми) Контрольно-базовых элементов (КБЭ) с проведением гиротеодолитных определений азимутов направлений с точностью ± 30 угловых секунд в соответствии с нормативной документацией для АО «НПО автоматики»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 13:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Приложение__1_проект_договора.doc

    Приложение__2_тех_задание.docx

    Протокол_об_итогах_закупки.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    Почтовый адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Контактный телефон

    +7 343 263-71-08

    Факс

    +7 343 350-53-01

    Адрес электронной почты

    788@npoa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Виктория Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург, ул. Мамна-Сибиряка, 145

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аттестация контрольно-базовых элементов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 07:00 GMT +323.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803803Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация контрольно-базовых элементовЕкатеринбург, ул. Мамна-Сибиряка, 145

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 07:0123.12.2020 07:0123.12.2020 07:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803803Дата и время вскрытия заявок Аттестация контрольно-базовых элементовЕкатеринбург, ул. Мамна-Сибиряка, 145

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803803Подведение итогов не позднее Аттестация контрольно-базовых элементовЕкатеринбург, ул. Мамна-Сибиряка, 145

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аттестация контрольно-базовых элементов

    Начальная цена

    1 610 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург ул. Мамина – Сибиряка, д. 145 г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО АВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145,

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145

    Классификатор ОКПД2

    71.12.32.000

    Услуги геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818221/name/5fe59011981740.08833309

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 8.00000

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