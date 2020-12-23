Проведение в 2021 году комплекса астрономо-геодезических работ по аттестации 8 (восьми) Контрольно-базовых элементов (КБЭ) с проведением гиротеодолитных определений азимутов направлений с точностью ± 30 угловых секунд в соответствии с нормативной документацией для АО «НПО автоматики»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009803803 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение в 2021 году комплекса астрономо-геодезических работ по аттестации 8 (восьми) Контрольно-базовых элементов (КБЭ) с проведением гиротеодолитных определений азимутов направлений с точностью ± 30 угловых секунд в соответствии с нормативной документацией для АО «НПО автоматики» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОМАТИКИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА

Все закупки и тендеры АО НПО АВТОМАТИКИ Юридический адрес 620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, СТРОЕНИЕ 145, Почтовый адрес 620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МАМИНА-СИБИРЯКА, 145 Контактный телефон +7 343 263-71-08 Факс +7 343 350-53-01 Адрес электронной почты 788@npoa.ru Ф.И.О. контактного лица Беляева Виктория Олеговна Место рассмотрения предложений Екатеринбург, ул. Мамна-Сибиряка, 145 Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

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