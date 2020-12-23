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    Главная / Торги / СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Комсомольская, д. 4. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Тяговая, д. 34-Б. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 90А. Тех. присоединение. 4) г. Челябинск, ул. Чебаркульская, д. 10. Тех. присоединение. 5) г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 2-Б. Тех. присоединение. 6) г. Челябинск, ул. Вересковая, д. 6-Б. Тех. присоединение.

    СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Комсомольская, д. 4. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Тяговая, д. 34-Б. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 90А. Тех. присоединение. 4) г. Челябинск, ул. Чебаркульская, д. 10. Тех. присоединение. 5) г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 2-Б. Тех. присоединение. 6) г. Челябинск, ул. Вересковая, д. 6-Б. Тех. присоединение.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804330Дата и время окончания срока приема заявок СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Комсомольская, д. 4. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Тяговая, д. 34-Б. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 90А. Тех. присоединение. 4) г. Челябинск, ул. Чебаркульская, д. 10. Тех. присоединение. 5) г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 2-Б. Тех. присоединение. 6) г. Челябинск, ул. Вересковая, д. 6-Б. Тех. присоединение.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009804330

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1229

    Наименование закупки

    СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Комсомольская, д. 4. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Тяговая, д. 34-Б. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 90А. Тех. присоединение. 4) г. Челябинск, ул. Чебаркульская, д. 10. Тех. присоединение. 5) г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 2-Б. Тех. присоединение. 6) г. Челябинск, ул. Вересковая, д. 6-Б. Тех. присоединение.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 14:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ГСН_Тяговая_34б.PDF

    ГСН_Вересковая_6_Б.PDF

    ГСН_Комсомольская4.PDF

    ГСН_Л.Толстого_90а.PDF

    ГСН_Троицкая_2_б.PDF

    Приложение_3_к_ТЗ___график_работ.docx

    ГСН_Чебаркульская_10.PDF

    РСС_ОБЩИЙ.xlsx

    Техническое_задание.docx

    Документация.docx

    Извещение.docx

    ЛС_Тяговая_34_б.xlsx

    ЛС_Вересковая_6_б.xlsx

    ЛС_Комсомольская_4.xlsx

    ЛС_ул._Л.Толстого_90_а.xlsx

    проект_договора.doc

    ЛС_ул._Чебаркульская_10.rtf

    ЛС_ТРОИЦКАЯ__2_Б.rtf

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 232-01-57

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Залялютдинова Дина Галимьяновна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Комсомольская, д. 4. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Тяговая, д. 34-Б. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 90А. Тех. присоединение. 4) г. Челябинск, ул. Чебаркульская, д. 10. Тех. присоединение. 5) г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 2-Б. Тех. присоединение. 6) г. Челябинск, ул. Вересковая, д. 6-Б. Тех. присоединение.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804330Подведение итогов не позднее СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Комсомольская, д. 4. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Тяговая, д. 34-Б. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 90А. Тех. присоединение. 4) г. Челябинск, ул. Чебаркульская, д. 10. Тех. присоединение. 5) г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 2-Б. Тех. присоединение. 6) г. Челябинск, ул. Вересковая, д. 6-Б. Тех. присоединение.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Комсомольская, д. 4. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Тяговая, д. 34-Б. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 90А. Тех. присоединение. 4) г. Челябинск, ул. Чебаркульская, д. 10. Тех. присоединение. 5) г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 2-Б. Тех. присоединение. 6) г. Челябинск, ул. Вересковая, д. 6-Б. Тех. присоединение.

    Начальная цена

    4 622 121,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823185/name/5fec28d9222991.31252278

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 6.00000

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