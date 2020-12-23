СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Комсомольская, д. 4. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Тяговая, д. 34-Б. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 90А. Тех. присоединение. 4) г. Челябинск, ул. Чебаркульская, д. 10. Тех. присоединение. 5) г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 2-Б. Тех. присоединение. 6) г. Челябинск, ул. Вересковая, д. 6-Б. Тех. присоединение.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009804330 Уникальный номер закупки Номер закупки 1229 Наименование закупки СМР по объектам: 1) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Комсомольская, д. 4. Тех. присоединение. 2) г. Челябинск, п. Новосинеглазово, ул. Тяговая, д. 34-Б. Тех. присоединение. 3) г. Челябинск, Ленинский район, ул. Льва Толстого, д. 90А. Тех. присоединение. 4) г. Челябинск, ул. Чебаркульская, д. 10. Тех. присоединение. 5) г. Челябинск, ул. Троицкая, д. 2-Б. Тех. присоединение. 6) г. Челябинск, ул. Вересковая, д. 6-Б. Тех. присоединение. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ Юридический адрес 454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8 Почтовый адрес 454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8 Контактный телефон +7 351 232-01-57 Факс {} Адрес электронной почты D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Залялютдинова Дина Галимьяновна Место рассмотрения предложений Челябинск Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru