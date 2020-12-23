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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 16-20-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ БЕНЗИНОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ

    ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 16-20-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ БЕНЗИНОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:5923.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803762Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бензинов автомобильныхОбнинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803762

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    16-20-КОЭ

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ ОТБОР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 16-20-КОЭ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ БЕНЗИНОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 13:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Документация_о_Конкурентном_отборе_в_эл._форме___16_20_КОЭ.docx

    Извещение_о_проведении_открытого_конкурентного_отбора_в_эл._форме___16_20_КОЭ.docx

    Техническое_задание.docx

    Итоговый_протокол_16_20_КОЭ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК

    Юридический адрес

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -,

    Почтовый адрес

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -

    Контактный телефон

    +7 48439 6-24-92

    Факс

    +7 48439 6-32-32

    Адрес электронной почты

    kalganova@obninskgorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калганова Анастасия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Обнинск

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бензинов автомобильных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803762Подведение итогов не позднее Поставка бензинов автомобильныхОбнинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бензинов автомобильных

    Начальная цена

    1 945 608,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБНИНСК

    Адрес местонахождения

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -,

    249033, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г ОБНИНСК, ПРОЕЗД ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 14, -

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.115

    Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821931/name/5feae61a831437.15335317

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 7000.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 34000.00000

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