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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов (шнуры и комплектующие) для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В.Ломоносова (2390 шт., 5 упак., 1 компл) (223.ЗК.1567; Id34690)

    Закупка расходных материалов (шнуры и комплектующие) для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В.Ломоносова (2390 шт., 5 упак., 1 компл) (223.ЗК.1567; Id34690)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803736Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходных материалов (шнуры и комплектующие) для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В.Ломоносова (2390 шт., 5 упак., 1 компл)(Id34690)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803736

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    34690

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов (шнуры и комплектующие) для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В.Ломоносова (2390 шт., 5 упак., 1 компл) (223.ЗК.1567; Id34690)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    15.12.2020 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    958048_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    ТЗ_865562_ТЗ_8_ред_140720_0108.doc

    958049_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    958050_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    958047_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходных материалов (шнуры и комплектующие) для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В.Ломоносова (2390 шт., 5 упак., 1 компл)(Id34690)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803736Подведение итогов не позднее Закупка расходных материалов (шнуры и комплектующие) для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В.Ломоносова (2390 шт., 5 упак., 1 компл)(Id34690)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов (шнуры и комплектующие) для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В.Ломоносова (2390 шт., 5 упак., 1 компл)(Id34690)

    Начальная цена

    242 078,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.140

    Инструмент, работающий ударом

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 3"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 4"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 8"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 9"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 10"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 11"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 12"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 13"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 14"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 15"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 16"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 17"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 18"

    "Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 19"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 20"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 21"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 22"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 23"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 24"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 25"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 26"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 27"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 28"

    "Производство радиоприемников"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 29"

    "Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 30"

    "Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 31"

    "Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 32"

    "Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 33"

    "Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 34"

    "Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 35"

    "Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 36"

    "Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 37"

    "Производство кабелей для телефонной связи"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 38"

    "Производство кабелей для телефонной связи"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 39"

    "Производство кабелей для телефонной связи"

    Кол-во: 100.00000

    "Позиция 40"

    "Производство кабелей для телефонной связи"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 41"

    "Производство кабелей для телефонной связи"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 42"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 43"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 3.00000

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