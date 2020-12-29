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    Главная / Торги / Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:5929.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803850Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Рыбинск/район РыбинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803850

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 13:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_ТЗ.xlsx

    Техническое_задание_56_2020.docx

    Заявление__парк_.docx

    Приложение_к_заявлению_ОСАГО.xls

    Проект_Договора_об_организации_ОСАГО_2021.doc

    Документация_56_2020_версия1.docx

    Извещение_56_2020_версия1.docx

    Извещение.jpg

    Протокол_3_32009803850.pdf

    Протокол_2_32009803850.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Юридический адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Почтовый адрес

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Контактный телефон

    +7 910 978-23-40

    Факс

    +7 4855 29-06-40

    Адрес электронной почты

    sharov@oaorgs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базин Алексей Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    г. Рыбинск/район Рыбинский

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:59 GMT +329.12.2020 11:5929.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803850Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Рыбинск/район Рыбинский

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803850Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Рыбинск/район Рыбинский

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803850Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Рыбинск/район Рыбинский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803850Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) г. Рыбинск/район Рыбинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)

    Начальная цена

    140 007,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Рыбинскгазсервис
    Все закупки и тендеры Рыбинскгазсервис

    Адрес местонахождения

    152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск/район Рыбинский, Революции пр., 3

    Классификатор ОКПД2

    65.1

    Услуги по страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823792/name/5fec7ba0565fe1.47833652

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823791/name/5fec7b9b40f304.72152231

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

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