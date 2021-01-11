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Номер извещения
32009804516
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг автоклавного формования деталей для нужд КНИУ-КАИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
15.12.2020 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420111, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 10,
Почтовый адрес
Республика Татарстан, гор. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10
Контактный телефон
231-97-39
Факс
+7 843 238-91-59
Адрес электронной почты
algkadyrova@kai.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадырова Алия Гусмановна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг автоклавного формования деталей для нужд КНИУ-КАИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 07:00 GMT +311.01.2021 07:0011.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804516Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг автоклавного формования деталей для нужд КНИУ-КАИКазань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.01.2021 23:5912.01.2021 23:5912.01.2021 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009804516Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг автоклавного формования деталей для нужд КНИУ-КАИКазань
Дата и время проведения
15.01.2021 09:0015.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009804516Дата и время проведения Оказание услуг автоклавного формования деталей для нужд КНИУ-КАИКазань
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 23:5915.01.2021 23:5915.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804516Подведение итогов не позднее Оказание услуг автоклавного формования деталей для нужд КНИУ-КАИКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг автоклавного формования деталей для нужд КНИУ-КАИ
Начальная цена
720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КНИТУ-КАИ,ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ,КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ
Все закупки и тендеры КНИТУ-КАИ,ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ,КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ
Адрес местонахождения
420111, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 10,
Республика Татарстан, гор. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10
72.19.29.190
72.19
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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