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Номер извещения
32009803890
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневно
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803890Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневноСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 08:0023.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803890Дата и время вскрытия заявок Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневноСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202114.01.2021 20:0014.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803890Подведение итогов не позднее Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневноСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневно
Начальная цена
1 023 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 130, литера АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
86.10.15
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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