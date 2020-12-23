Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оказания услуг – в соответствии с договором. Обеспечить нахождение выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Исполнителя c 10:00 до 21:00 ежедневно. Срок оказания услуг: с 01.01.2021г. до 30.04.2021г. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Счет выставляется Исполнителем до 15 числа месяца следующего за оплачиваемым за все услуги, оказанные в отчетном месяце. Заказчик оплачивает услуги в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, стороны производят сверку взаиморасчетов по оплате оказанных услуг. Окончательная сверка взаиморасчетов производится не позднее 30 января года, следующего за отчетным.