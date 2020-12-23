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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803890Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневноСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803890

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ОЗК_неМСП_588_СК_мед.услуги_ВНЕ_организации_дек2020.docx

    Приложение_А_к_Изв.588_СК___Заявка_участника.doc

    Приложение_к_Приказу_4___Типовая_документация_ОЗК_общая.doc

    Проект_Договора_Скорая_мед._помощь.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневно

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803890Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневноСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 08:0023.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803890Дата и время вскрытия заявок Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневноСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 20:0014.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803890Подведение итогов не позднее Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневноСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем на возмездной основе медицинских услуг вне медицинской организации силами выездных бригад отделения скорой медицинской помощи Исполнителя (далее – услуги) c 10:00 до 21:00 ежедневно

    Начальная цена

    1 023 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны 130, литера АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оказания услуг – в соответствии с договором. Обеспечить нахождение выездной бригады отделения скорой медицинской помощи Исполнителя c 10:00 до 21:00 ежедневно. Срок оказания услуг: с 01.01.2021г. до 30.04.2021г. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Счет выставляется Исполнителем до 15 числа месяца следующего за оплачиваемым за все услуги, оказанные в отчетном месяце. Заказчик оплачивает услуги в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, стороны производят сверку взаиморасчетов по оплате оказанных услуг. Окончательная сверка взаиморасчетов производится не позднее 30 января года, следующего за отчетным.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    86.10.15

    Услуги больниц прочие, оказываемые врачами

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

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