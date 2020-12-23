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    Главная / Торги / Расходные хозяйственные товары

    Расходные хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805785Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных хозяйственных материалов 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009805785

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расходные хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 17:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД_ЗК_СМП_672.docx

    Протокол_ЗК_672_АА.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-18-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    S.Sotnikova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Сотникова С.Н. Не

    Место рассмотрения предложений

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных хозяйственных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 16:0026.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805785Подведение итогов не позднее Поставка расходных хозяйственных материалов 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных хозяйственных материалов

    Начальная цена

    1 580 063,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
    Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "

    Адрес местонахождения

    353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт

    Классификатор ОКПД2

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    Классификатор ОКВЭД2

    20.4

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823843/name/5fec879c024551.55909329

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расходные материалы"

    Кол-во:

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