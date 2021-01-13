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    Главная / Торги / закупка расходных материалов для ручного слесарно-монтажного и электроинструмента на 2020 год для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В. Ломоносова. (256 шт., 11 компл, 22 упак.) (223.ЗК.1568; Id34817)

    закупка расходных материалов для ручного слесарно-монтажного и электроинструмента на 2020 год для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В. Ломоносова. (256 шт., 11 компл, 22 упак.) (223.ЗК.1568; Id34817)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803644Дата и время окончания срока приема заявок закупка расходных материалов для ручного слесарно-монтажного и электроинструмента на 2020 год для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В. Ломоносова. (256 шт., 11 компл, 22 упак.)(Id34817)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803644

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    34817

    Наименование закупки

    закупка расходных материалов для ручного слесарно-монтажного и электроинструмента на 2020 год для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В. Ломоносова. (256 шт., 11 компл, 22 упак.) (223.ЗК.1568; Id34817)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    15.12.2020 13:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    957993_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    957994_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    957995_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    ТЗ_879504_ТЗ_9_слесарно_монтажный_инструмент_УУНО_27.08.docx

    957992_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    закупка расходных материалов для ручного слесарно-монтажного и электроинструмента на 2020 год для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В. Ломоносова. (256 шт., 11 компл, 22 упак.)(Id34817)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803644Подведение итогов не позднее закупка расходных материалов для ручного слесарно-монтажного и электроинструмента на 2020 год для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В. Ломоносова. (256 шт., 11 компл, 22 упак.)(Id34817)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    закупка расходных материалов для ручного слесарно-монтажного и электроинструмента на 2020 год для нужд УУНО ДИЭ МГУ имени М.В. Ломоносова. (256 шт., 11 компл, 22 упак.)(Id34817)

    Начальная цена

    154 206,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    20.59.41.000

    Материалы смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.4

    Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Производство ножевых изделий и столовых приборов"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 4"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 8"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 11.00000

    "Позиция 9"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 10"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 11"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 12"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 13"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 14"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 15"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 16"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 17"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 18"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 19"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 20"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 21"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 22"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 23"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 24"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 25"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 26"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 27"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 28"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 29"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 30"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 31"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 32"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 33"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 34"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 35"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 36"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 37"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 38"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 39"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 40"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 41"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 42"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 43"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 44"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 45"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 46"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 47"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 48"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 49"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 50"

    "Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 51"

    "Производство прочих аккумуляторов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 52"

    "Производство прочих аккумуляторов"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 53"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 54"

    "Производство электрических ламп и осветительного оборудования"

    Кол-во: 10.00000

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