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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11502 «Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых территориях (геодинамические полигоны)» для АО «Мессояханефтегаз на 2021-2023 гг.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11502 «Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых территориях (геодинамические полигоны)» для АО «Мессояханефтегаз на 2021-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036700Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемыхг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП036700

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0027260-335-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11502 «Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых территориях (геодинамические полигоны)» для АО «Мессояханефтегаз на 2021-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 13:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры АО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16

    Контактный телефон

    +7 3452 68-81-81 доб. 4672

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Басак Елена Александровна

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 13:00 GMT +328.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036700Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемыхг. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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