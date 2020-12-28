Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11502 «Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых территориях (геодинамические полигоны)» для АО «Мессояханефтегаз на 2021-2023 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП036700 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0027260-335-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 11502 «Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых территориях (геодинамические полигоны)» для АО «Мессояханефтегаз на 2021-2023 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры АО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ Юридический адрес 629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16 Контактный телефон +7 3452 68-81-81 доб. 4672 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Басак Елена Александровна Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых Дата и время окончания срока приема заявок 28.12.2020 13:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП036700 Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Комплекс топографо-геодезических и гравиметрических работ по наблюдению за сдвижкой и деформацией земной коры на подрабатываемых Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт