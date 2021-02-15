Предмет договора

Транспортное средство марки Урал 4320 (далее – Транспортное средство) со следующими основными характеристиками: - адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – А567 СА 154 - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – грузовая, тягач СЕ; - год выпуска-1988 год; - Модель, номер двигателя -740.10.785920; - номер кузова – отсутствует; - номер шасси – отсутствует; - идентификационный номер (VIN) отсутствует; - тип двигателя-дизель; - цвет кузова – хаки; - мощность двигателя, л/с – 2101 (н/у); - разрешенная максимальная масса, кг – 19200; - масса без нагрузки, кг. – 1200; - организация изготовитель ТС (страна) – Уралаз/Уральский автомобильный завод. Транспортное средство марки Урал 4320 принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 КК 826223, выданный РЗО ГИБДД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА, 19.12.2002.