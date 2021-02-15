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    Главная / Торги / продажа транспортного средства марки Урал 4320

    продажа транспортного средства марки Урал 4320

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2021 09:0015.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036698Дата и время окончания срока приема заявок Транспортное средство марки Урал 4320 (далее – Транспортное средство) со следующими основными характеристиками: - адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – А567 СА 154 - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – грузовая, тягач СЕ; - год выпуска-1988 год; - Модель, номер двигателя -740.10.785920; - номер кузова – отсутствует; - номер шасси – отсутствует; - идентификационный номер (VIN) отсутствует; - тип двигателя-дизель; - цвет кузова – хаки; - мощность двигателя, л/с – 2101 (н/у); - разрешенная максимальная масса, кг – 19200; - масса без нагрузки, кг. – 1200; - организация изготовитель ТС (страна) – Уралаз/Уральский автомобильный завод. Транспортное средство марки Урал 4320 принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 КК 826223, выданный РЗО ГИБДД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА, 19.12.2002. НовосибирскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    продажа транспортного средства марки Урал 4320

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

    Номер извещения

    ГП036698

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

    Предмет договора

    Транспортное средство марки Урал 4320 (далее – Транспортное средство) со следующими основными характеристиками: - адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – А567 СА 154 - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – грузовая, тягач СЕ; - год выпуска-1988 год; - Модель, номер двигателя -740.10.785920; - номер кузова – отсутствует; - номер шасси – отсутствует; - идентификационный номер (VIN) отсутствует; - тип двигателя-дизель; - цвет кузова – хаки; - мощность двигателя, л/с – 2101 (н/у); - разрешенная максимальная масса, кг – 19200; - масса без нагрузки, кг. – 1200; - организация изготовитель ТС (страна) – Уралаз/Уральский автомобильный завод. Транспортное средство марки Урал 4320 принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 КК 826223, выданный РЗО ГИБДД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА, 19.12.2002.

    Начальная цена

    360000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 12:59 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.02.2021 13:00

    Дата и время проведения

    19.02.2021 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Протокол_подведения_итогов.rtf

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Аукционная_документация_УРАЛ.docx

    Презентация_Урал_4320.rar

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    во вложенном файле

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заболотный Павел Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лестева Елена Валерьевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    1616@komintern.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 383 279-36-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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