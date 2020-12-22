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    Главная / Торги / Поставка пикосекундного лазера

    Поставка пикосекундного лазера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803547Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пикосекундного лазера111024, г. Москва. ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009803547

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    51ол-2020/1674-ОЗЦсэ

    Наименование закупки

    Поставка пикосекундного лазера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 13:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_Запрос_котировок_МСП.zip

    Информационная_карта_1674.pdf

    Приложение___3_к_информ._карте_Предложение_участника_в_отношении_продукции_1674.docx

    Приложение___2_к_информ._карте_Требования_заказчика_к_продукции_1674.doc

    Приложение___4_к_информ._карте_Форма_ценового_предложения_1674.doc

    Приложение___1_к_информ._карте_Проект_Договора_1674.docx

    Протокол_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Юридический адрес

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Контактный телефон

    +7 495 988-21-55 доб. 1748

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npk-spp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никульчикова К А

    Место рассмотрения предложений

    111024, г. Москва. ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пикосекундного лазера

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 12:0023.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803547Подведение итогов не позднее Поставка пикосекундного лазера111024, г. Москва. ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пикосекундного лазера

    Начальная цена

    1 920 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.199

    Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/816063/name/5fe33eefe06688.81620662

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка пикосекундного лазера"

    Кол-во: 1.00000

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