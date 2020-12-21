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    Главная / Торги / Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТ

    Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036697Дата и время окончания срока приема заявок Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036697

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    945

    Наименование закупки

    Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28212.15.211_ИТТ_для_ЭТП.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Прил._1_Комплект_документации_на_шкаф_управления_ротором_ШУР_15.212_для_ЭТП.pdf

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил._2_Комплект_документации_на_щит_сопротивлений_ЩС_15.213_для_ЭТП.pdf

    ГП036697_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-69-91

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Распопов Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 11:00 GMT +321.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036697Дата и время окончания срока приема заявок Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 11:0021.12.2020 11:0021.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036697Дата и время вскрытия заявок Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036697Подведение итогов не позднее Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/895496/name/606ef436984737.34171229

    08.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф управления ротором и щит сопротивления согласно 28212.15.211 ИТТ"

    Кол-во:

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