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    Главная / Торги / Поставка покрытий лакокрасочных

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка покрытий лакокрасочныхУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009803507

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 12:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_к_ТЗ_редакция_1.xlsx

    _ЗП_СМП.__Ценовое_предложение__Форма_6__редакция_1.xlsx

    Извещение_о_внесении_изменений5.docx

    _ЗП_СМП__Форма_описания_поставляемого_товара__Форма_1__редакция_1.xlsx

    извещение_606_2020_12_редакция_2.docx

    Приложение_2___ТЗ__606_2020_12_редакция_3.xlsx

    Документация_606_2020_12_редакция_2.docx

    Приложение_1___Проект_договора__по_заявкам_.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    ИТОГОВЫЙ_протокол_606_2020_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803507Подведение итогов не позднее Поставка покрытий лакокрасочныхУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка покрытий лакокрасочных

    Начальная цена

    8 121 128,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    20.3

    Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Классификатор ОКВЭД2

    20.3

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827519/name/60003f00ca1098.49744887

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

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    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    20.12.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Регион:
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