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    Главная / Торги / продажа транспортного средства марки УАЗ 22069

    продажа транспортного средства марки УАЗ 22069

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2021 09:0015.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036696Дата и время окончания срока приема заявок Транспортное средство марки УАЗ 22069 (далее – Транспортное средство), со следующими основными характеристиками: Адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – А602 СА 154; - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – специализированные - пассажирские; - год выпуска-2000 год; - Модель, номер двигателя -421800-Y0107022; - номер кузова – Y0003047; - номер шасси – Y0003190; - идентификационный номер (VIN) - XTT220690Y0003047; - тип двигателя - бензиновый; - цвет кузова – серо-голубой; - мощность двигателя, л/с – 84 (51,8) - разрешенная максимальная масса, кг – 27800 - масса без нагрузки, кг. – 1855 - организация изготовитель ТС (страна) – УАЗ/Ульяновский автомобильный завод. Транспортное средство марки УАЗ 22069 принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 СЕ 037222, выданный 7 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 07.04.2015. НовосибирскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    продажа транспортного средства марки УАЗ 22069

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

    Номер извещения

    ГП036696

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

    Предмет договора

    Транспортное средство марки УАЗ 22069 (далее – Транспортное средство), со следующими основными характеристиками: Адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – А602 СА 154; - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – специализированные - пассажирские; - год выпуска-2000 год; - Модель, номер двигателя -421800-Y0107022; - номер кузова – Y0003047; - номер шасси – Y0003190; - идентификационный номер (VIN) - XTT220690Y0003047; - тип двигателя - бензиновый; - цвет кузова – серо-голубой; - мощность двигателя, л/с – 84 (51,8) - разрешенная максимальная масса, кг – 27800 - масса без нагрузки, кг. – 1855 - организация изготовитель ТС (страна) – УАЗ/Ульяновский автомобильный завод. Транспортное средство марки УАЗ 22069 принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 СЕ 037222, выданный 7 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 07.04.2015.

    Начальная цена

    81000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 12:52 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.02.2021 13:00

    Дата и время проведения

    19.02.2021 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Аукционная_документация_УАЗ.docx

    Презентация_УАЗ_22069.rar

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    во вложенном файле

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заболотный Павел Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лестева Елена Валерьевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    1616@komintern.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 383 279-36-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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