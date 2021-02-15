Предмет договора

Транспортное средство марки УАЗ 22069 (далее – Транспортное средство), со следующими основными характеристиками: Адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – А602 СА 154; - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – специализированные - пассажирские; - год выпуска-2000 год; - Модель, номер двигателя -421800-Y0107022; - номер кузова – Y0003047; - номер шасси – Y0003190; - идентификационный номер (VIN) - XTT220690Y0003047; - тип двигателя - бензиновый; - цвет кузова – серо-голубой; - мощность двигателя, л/с – 84 (51,8) - разрешенная максимальная масса, кг – 27800 - масса без нагрузки, кг. – 1855 - организация изготовитель ТС (страна) – УАЗ/Ульяновский автомобильный завод. Транспортное средство марки УАЗ 22069 принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 СЕ 037222, выданный 7 МОТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, 07.04.2015.