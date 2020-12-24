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Номер извещения
ГП036699
Уникальный номер закупки
ОЗиЦС/20-00948
Наименование закупки
Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62513
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
maksim.chichenin@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Чиченин Максим Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 13:30 GMT +324.12.2020 13:3024.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 13:3024.12.2020 13:3024.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036699Дата и время вскрытия заявок Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036699Подведение итогов не позднее Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
28.14.20.111
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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