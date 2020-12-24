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    Главная / Торги / Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 13:3024.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036699

    Уникальный номер закупки

    ОЗиЦС/20-00948

    Номер закупки

    ОЗиЦС/20-00948

    Наименование закупки

    Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__ЭТПГПБ_.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62513

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    maksim.chichenin@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиченин Максим Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 13:30 GMT +324.12.2020 13:3024.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036699Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 13:3024.12.2020 13:3024.12.2020 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036699Дата и время вскрытия заявок Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036699Подведение итогов не позднее Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036699Подведение итогов не позднее Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приводных редукторов в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.20.111

    Приводы ручные, редукторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Редуктор Ц2У315Н-31,5-12-У2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Редуктор Ц2У315Н-31,5-21-У2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Редуктор Ц2У315Н-40-12-У2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Редуктор ЦДН-63-25-12 ЦЦ У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Мотор-редуктор 1МЦ2У 125-20/71-21Ц-У3 с двигателем 4кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    27.05.2021 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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