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Наименование процедуры
984 пресс кривошипн К116Б
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
192012, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Проспект Обуховской Обороны, 120, лит. Х
Номер извещения
ГП036701
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Предмет договора
984 пресс кривошипн К116Б
Начальная цена
62400.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 13:08 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.04.2021 10:00
Дата и время проведения
26.04.2021 16:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Согласно ТЗ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Контактный телефон
+7 812 363-97-76 доб. 6741
Адрес электронной почты
otpr@zrto.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подвязников Михаил Львович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Смирнова Анна Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
otpr@zrto.spb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 363-92-90 доб. 3639776
Адрес местонахождения продавца/инициатора
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наибольшее ценовое предложение
Требования, предъявляемые к Участнику
нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
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