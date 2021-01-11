Приобретение бензина Регуляр -92, Премиум-95 через АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор" " в количестве 99500 литров.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009803917 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Приобретение бензина Регуляр -92, Премиум-95 через АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор" " в количестве 99500 литров. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон +7 3467 38-82-03 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты Fil5-oz@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Жагурин Алексей Васильевич Место рассмотрения предложений 628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116, Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru