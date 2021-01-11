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    Главная / Торги / Приобретение бензина Регуляр -92, Премиум-95 через АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор" " в количестве 99500 литров.

    Приобретение бензина Регуляр -92, Премиум-95 через АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор" " в количестве 99500 литров.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803917Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803917

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение бензина Регуляр -92, Премиум-95 через АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор" " в количестве 99500 литров.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__34_05_зп_в_2.doc

    Документация__34_05_в2.docx

    1_Протокол_итоговый_32009803917.docx

    Приложение_1_к_протоколу.pdf

    1_Протокол_итоговый_32009803917.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3467 38-82-03

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil5-oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жагурин Алексей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803917Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803917Дата и время вскрытия заявок Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 13:0011.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803917Подведение итогов не позднее Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803917Подведение итогов не позднее Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    4 822 335,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания и условий договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического задания и условий договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического задания и условий договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    46.71

    Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71.1

    Торговля оптовая твердым топливом

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826385/name/5ffeb539164590.54918010

    13.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826388/name/5ffeb5b6692982.91312631

    13.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826405/name/5ffeb93c5deab6.17886947

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым топливом"

    Кол-во: 99500.00000

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