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Номер извещения
32009803917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение бензина Регуляр -92, Премиум-95 через АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор" " в количестве 99500 литров.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3467 38-82-03
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil5-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жагурин Алексей Васильевич
Место рассмотрения предложений
628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,
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Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803917Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803917Дата и время вскрытия заявок Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 13:0011.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803917Подведение итогов не позднее Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.01.202111.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803917Подведение итогов не позднее Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск., ул. Мира, 116,
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение бензина Регуляр-92, Премиум-95 через сеть АЗС в г. Ханты-Мансийск для филиала № 5 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 822 335,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания и условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Технического задания и условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.71
46.71.1
Документация лота
Кол-во: 99500.00000
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