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Наименование процедуры
продажа транспортного средства марки КАМАЗ 43101
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
Номер извещения
ГП036693
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
Предмет договора
Транспортное средство марки КАМАЗ 43101 со следующими основными характеристиками: - адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – С725АМ 54 - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – грузовой фургон; - год выпуска-1991 год; - Модель, номер двигателя – 740,10-816001; - номер кузова – отсутствует; - номер шасси – ХТС431010М0033089; - цвет кузова (кабина) – хаки - кузов (прицеп) – кунг 06420 - мощность двигателя, л/с (Квт) – 210 (н/у); - разрешенная максимальная масса, кг – 15205; - масса без нагрузки, кг. – 8745; Транспортное средство марки КАМАЗ 43101 принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 ЕК 626224, выданный ГИБДД 3 УВД в ГУ МВД РФ, 05.02.2002.
Начальная цена
450000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 12:44 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.02.2021 13:00
Дата и время проведения
19.02.2021 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
во вложенном файле
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заболотный Павел Васильевич
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Контактное лицо продавца/инициатора
Лестева Елена Валерьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
1616@komintern.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 383 279-36-89
Адрес местонахождения продавца/инициатора
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно аукционной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно аукционной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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