Предмет договора

Транспортное средство марки КАМАЗ 43101 со следующими основными характеристиками: - адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – С725АМ 54 - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – грузовой фургон; - год выпуска-1991 год; - Модель, номер двигателя – 740,10-816001; - номер кузова – отсутствует; - номер шасси – ХТС431010М0033089; - цвет кузова (кабина) – хаки - кузов (прицеп) – кунг 06420 - мощность двигателя, л/с (Квт) – 210 (н/у); - разрешенная максимальная масса, кг – 15205; - масса без нагрузки, кг. – 8745; Транспортное средство марки КАМАЗ 43101 принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 ЕК 626224, выданный ГИБДД 3 УВД в ГУ МВД РФ, 05.02.2002.