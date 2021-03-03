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Номер извещения
32009827761
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: Лот №1 - «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения комплексной жилой застройки по проспекту Труда, 67» Лот №2 - «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения комплексной жилой застройки по проспекту Труда, 67»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
21.12.2020 17:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1, эт.12
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ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.03.2021 16:00 GMT +303.03.2021 16:0003.03.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827761Дата и время окончания срока приема заявок ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1, эт.12
Дата и время вскрытия заявок
03.03.2021 16:0003.03.2021 16:0003.03.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009827761Дата и время вскрытия заявок ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1, эт.12
Подведение итогов не позднее
02.04.2021 16:0002.04.2021 16:0002.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827761Подведение итогов не позднее ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1, эт.12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.04.202102.04.2021 16:0002.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827761Подведение итогов не позднее ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1, эт.12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67
Начальная цена
630 624,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
42.2
42.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.03.2021 16:00 GMT +303.03.2021 16:0003.03.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009827761Дата и время окончания срока приема заявок ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1, эт.12
Дата и время вскрытия заявок
03.03.2021 16:0003.03.2021 16:0003.03.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009827761Дата и время вскрытия заявок ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1, эт.12
Подведение итогов не позднее
02.04.2021 16:0002.04.2021 16:0002.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827761Подведение итогов не позднее ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1, эт.12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.04.202102.04.2021 16:0002.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009827761Подведение итогов не позднее ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1, эт.12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПИР Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения комплексной жилой застройки по проспекту Труда 67
Начальная цена
526 214,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
42.2
42.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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