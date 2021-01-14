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    Главная / Торги / Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.

    Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828796Дата и время окончания срока приема заявок Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009828796

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    22.12.2020 04:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_ВОЗ__03_2021_от_21.01.2021_1.2.pdf

    Закупочная_документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    aa.busygin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусыгин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828796Дата и время окончания срока приема заявок Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009828796Дата и время вскрытия заявок Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 08:0029.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828796Подведение итогов не позднее Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828796Подведение итогов не позднее Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.

    Начальная цена

    6 439 168,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    37.00.11

    Услуги по удалению и очистке сточных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    37.0

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835796/name/6010c4f69408a9.62208004

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле."

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    Регион:
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