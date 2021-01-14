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Номер извещения
32009828796
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
22.12.2020 04:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
aa.busygin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусыгин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
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Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009828796Дата и время окончания срока приема заявок Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009828796Дата и время вскрытия заявок Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 08:0029.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009828796Подведение итогов не позднее Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Чистка иловых площадок №1 и №6, пр. Космонавтов,78, КОС-2 в г. Барнауле.
Начальная цена
6 439 168,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
37.00.11
37.0
Документация лота
Кол-во:
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