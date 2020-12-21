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    Главная / Торги / ТМЦ для ремонта пресса 12 000 т.с. (крепеж по чертежу)

    ТМЦ для ремонта пресса 12 000 т.с. (крепеж по чертежу)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 16:3021.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036685Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036685

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    67999

    Наименование закупки

    ТМЦ для ремонта пресса 12 000 т.с. (крепеж по чертежу)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036479_second_parts_protocol.rtf

    Болт_М134х4_Ts319610.tif

    Гайка_М134х4_Ts444853.tif

    Запрос___копия_корпуса.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Ugnich@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Угнич Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 16:30 GMT +321.12.2020 16:3021.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036685Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 16:3021.12.2020 16:3021.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036685Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 09:3031.12.2020 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036685Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    лот1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течении 90 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849393/name/602a16c9eba1d0.64480481

    15.02.2021

    договор

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт 319610"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Гайка 444853"

    Кол-во: 1

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