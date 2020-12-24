Поставка строп текстильных, канатных, цепных, захватов для металла (Извещение № 183/47-2020)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств. Оплата поставляемой продукции производится Покупателем за полученный фактический объем продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем продукции и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (далее по тексту УПД) без замечаний со стороны Покупателя, при условии своевременного предоставления счета-фактуры или УПД. Счет-фактуру или УПД Поставщик обязан предоставить Покупателю одновременно с поставкой продукции. В случае задержки предоставления Поставщиком счета-фактуры или УПД, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Обязательства Покупателя по оплате продукции считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставка продукции осуществляется в сроки, указанные в Спецификации: в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора. По согласованию с Покупателем возможна досрочная поставка продукции. Погрузочные работы продукции в транспортные средства Покупателя осуществляются за счет Поставщика (своими силами или с привлечением третьих лиц). Поставщик обязуется доставить продукцию до места поставки за свой счет (своими силами или с привлечением третьих лиц). Расходы Поставщика на доставку продукции до места поставки включаются в цену Договора и дополнительно к возмещению не подлежат. Поставщик письменно, в том числе средствами электронной связи, уведомляет Покупателя о готовности продукции к передаче (отгрузке) не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней. В уведомлении о готовности продукции к передаче (отгрузке) указываются: место поставки, ассортимент, наименование, количество и цена продукции.