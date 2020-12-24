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    Главная / Торги / Поставка строп текстильных, канатных, цепных, захватов для металла (Извещение № 183/47-2020)

    Поставка строп текстильных, канатных, цепных, захватов для металла (Извещение № 183/47-2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 06:1524.12.2020 06:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803248Дата и время окончания срока приема заявок Стропы текстильные, канатные, цепные, захваты для металлаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009803248

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    183/47-2020

    Наименование закупки

    Поставка строп текстильных, канатных, цепных, захватов для металла (Извещение № 183/47-2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 12:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    стропы_Извещение_о_проведении_аукциона_СМП.docx

    стропы_Часть_I_II._Документация_об_аукционе_СМП.docx

    Часть_III._Техническое_задание.xlsx

    Часть_IV._Проект_договора.docx

    Спецификация_Приложение__1_1_к_проекту_договора.xlsx

    Эскизы_захватов_Приложение__2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 364-64-44 доб. 2649269

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданов В Л

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стропы текстильные, канатные, цепные, захваты для металла

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:4519.01.2021 14:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803248Подведение итогов не позднее Стропы текстильные, канатные, цепные, захваты для металлаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стропы текстильные, канатные, цепные, захваты для металла

    Начальная цена

    882 291,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Стропы текстильные, канатные, цепные, захваты для металла в количестве 1479 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка продукции осуществляется самовывозом продукции Покупателем автомобильным транспортом со склада Поставщика, расположенного в пределах Свердловской области, или со склада (терминала) транспортной компании, расположенного в пределах г. Екатеринбурга, путем выборки продукции уполномоченным представителем Покупателя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств. Оплата поставляемой продукции производится Покупателем за полученный фактический объем продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем продукции и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (далее по тексту УПД) без замечаний со стороны Покупателя, при условии своевременного предоставления счета-фактуры или УПД. Счет-фактуру или УПД Поставщик обязан предоставить Покупателю одновременно с поставкой продукции. В случае задержки предоставления Поставщиком счета-фактуры или УПД, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Обязательства Покупателя по оплате продукции считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставка продукции осуществляется в сроки, указанные в Спецификации: в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора. По согласованию с Покупателем возможна досрочная поставка продукции. Погрузочные работы продукции в транспортные средства Покупателя осуществляются за счет Поставщика (своими силами или с привлечением третьих лиц). Поставщик обязуется доставить продукцию до места поставки за свой счет (своими силами или с привлечением третьих лиц). Расходы Поставщика на доставку продукции до места поставки включаются в цену Договора и дополнительно к возмещению не подлежат. Поставщик письменно, в том числе средствами электронной связи, уведомляет Покупателя о готовности продукции к передаче (отгрузке) не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней. В уведомлении о готовности продукции к передаче (отгрузке) указываются: место поставки, ассортимент, наименование, количество и цена продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18

    Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.3

    Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием"

    Кол-во: 1479.00000

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