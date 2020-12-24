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Номер извещения
32009803248
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка строп текстильных, канатных, цепных, захватов для металла (Извещение № 183/47-2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 12:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 364-64-44 доб. 2649269
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданов В Л
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стропы текстильные, канатные, цепные, захваты для металла
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стропы текстильные, канатные, цепные, захваты для металла
Начальная цена
882 291,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Стропы текстильные, канатные, цепные, захваты для металла в количестве 1479 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка продукции осуществляется самовывозом продукции Покупателем автомобильным транспортом со склада Поставщика, расположенного в пределах Свердловской области, или со склада (терминала) транспортной компании, расположенного в пределах г. Екатеринбурга, путем выборки продукции уполномоченным представителем Покупателя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
28.22.18
46.69.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1479.00000
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