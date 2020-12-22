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    Главная / Торги / Выполнение работ по организации проезда из корпуса 58 на территории загородной площадки

    Выполнение работ по организации проезда из корпуса 58 на территории загородной площадки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803161Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по организации проезда из корпуса 58 на территории загородной площадки ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009803161

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по организации проезда из корпуса 58 на территории загородной площадки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 12:11

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ДВ.ZIP

    Извещение_ЗК_СМСП.docx

    Проект_договора_организация_проезда.DOC

    Техническое_задание_организация_проезда.DOC

    протокол_256_2.pdf

    протокол_256_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Протон-Пермские моторы
    Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ

    Юридический адрес

    614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Почтовый адрес

    614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Контактный телефон

    +7 342 211-36-59

    Факс

    +7 342 240-98-34

    Адрес электронной почты

    amokin@protonpm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мокин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по организации проезда из корпуса 58 на территории загородной площадки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803161Подведение итогов не позднее Выполнение работ по организации проезда из корпуса 58 на территории загородной площадки Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по организации проезда из корпуса 58 на территории загородной площадки

    Начальная цена

    2 197 534,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Протон-Пермские моторы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Протон-ПМ
    Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ

    Адрес местонахождения

    614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Классификатор ОКПД2

    43.33.10.100

    Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    43.33

    Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818936/name/5fe5d1154c1ab2.67809155

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818922/name/5fe5cf2b3b7781.20190792

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во: 1.00000

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