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    Главная / Торги / продажа транспортного средства марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М

    продажа транспортного средства марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2021 09:0015.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036683Дата и время окончания срока приема заявок 1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора следующее имущество: 1.1. Транспортное средство марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М (далее – Имущество) со следующими основными характеристиками: - адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – С732АМ 54 - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – спец.автомобиль; - год выпуска-1984 год; - Модель, номер двигателя – 130-160581; - номер кузова – 215; - номер шасси – 2248699; - цвет кузова (кабина) – голубой белый; - мощность двигателя, л/с (Квт) – 150 (н/у); - разрешенная максимальная масса, кг – 6000; - масса без нагрузки, кг. – 4550; Имуществоо марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 ЕК 626223, выданный ГИБДД 3 УВД в ГУ МВД РФ, 05.02.2002. НовосибирскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    продажа транспортного средства марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32

    Номер извещения

    ГП036683

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

    Предмет договора

    1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора следующее имущество: 1.1. Транспортное средство марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М (далее – Имущество) со следующими основными характеристиками: - адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – С732АМ 54 - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – спец.автомобиль; - год выпуска-1984 год; - Модель, номер двигателя – 130-160581; - номер кузова – 215; - номер шасси – 2248699; - цвет кузова (кабина) – голубой белый; - мощность двигателя, л/с (Квт) – 150 (н/у); - разрешенная максимальная масса, кг – 6000; - масса без нагрузки, кг. – 4550; Имуществоо марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 ЕК 626223, выданный ГИБДД 3 УВД в ГУ МВД РФ, 05.02.2002.

    Начальная цена

    93000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 12:13 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.02.2021 13:00

    Дата и время проведения

    19.02.2021 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Презентация_ЗИЛ_130Г_МШТС_4М.rar

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Аукционная_документация_ЗИЛ__1_.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    во вложенном файле

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заболотный Павел Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лестева Елена Валерьевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    1616@komintern.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 383 279-36-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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