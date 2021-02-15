продажа транспортного средства марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М

Предмет договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять в соответствии с условиями настоящего Договора следующее имущество: 1.1. Транспортное средство марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М (далее – Имущество) со следующими основными характеристиками: - адрес (местоположение): город Новосибирск, улица Планетная, дом 32; - регистрационный знак – С732АМ 54 - назначение: транспортное средство; - наименование (тип ТС) – спец.автомобиль; - год выпуска-1984 год; - Модель, номер двигателя – 130-160581; - номер кузова – 215; - номер шасси – 2248699; - цвет кузова (кабина) – голубой белый; - мощность двигателя, л/с (Квт) – 150 (н/у); - разрешенная максимальная масса, кг – 6000; - масса без нагрузки, кг. – 4550; Имуществоо марки ЗИЛ 130Г МШТС 4М принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается паспортом транспортного средства серии 54 ЕК 626223, выданный ГИБДД 3 УВД в ГУ МВД РФ, 05.02.2002.