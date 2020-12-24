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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 году

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 19:5924.12.2020 19:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803153Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 годуКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803153

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД___Запрос_предложений_Видеонаблюдение.doc

    Приложение_4___ТЗ__видеонаблюдение_2021.docx

    проект_Договора_Видеонаблюдение.doc

    Протокол_итоговый.pdf

    Протокол_итоговый.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Юридический адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Почтовый адрес

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Контактный телефон

    +7 391 223-68-68

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@krasgorpark.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящая Елена Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 19:59 GMT +324.12.2020 19:5924.12.2020 19:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803153Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 годуКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 04:3025.12.2020 04:3025.12.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803153Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 годуКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803153Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 годуКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803153Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 годуКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 году

    Начальная цена

    1 566 118,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАУ КРАСГОРПАРК
    Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК

    Адрес местонахождения

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А

    660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А

    Классификатор ОКПД2

    33.13.13

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных оптических приборов и фотооборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818317/name/5fe5969e5fdac9.02114078

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818319/name/5fe596a97b4565.41935355

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электронного и оптического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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