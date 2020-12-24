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Номер извещения
32009803153
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
Почтовый адрес
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А
Контактный телефон
+7 391 223-68-68
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@krasgorpark.ru
Ф.И.О. контактного лица
Непомнящая Елена Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 19:59 GMT +324.12.2020 19:5924.12.2020 19:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803153Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 годуКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 04:3025.12.2020 04:3025.12.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803153Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 годуКрасноярск
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803153Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 годуКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения в 2021 году
Начальная цена
1 566 118,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУ КРАСГОРПАРК
Все закупки и тендеры МАУ КРАСГОРПАРК
Адрес местонахождения
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспектимени газеты Красноярский рабочий, 59А
660069, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, 59А
33.13.13
33.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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