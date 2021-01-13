Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка инструментов, метизов и замков для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 601 шт., 190 упак.) (223.ЗК.1571; Id38223)

    Закупка инструментов, метизов и замков для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 601 шт., 190 упак.) (223.ЗК.1571; Id38223)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 09:0013.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803150Дата и время окончания срока приема заявок Закупка инструментов, метизов и замков для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 601 шт., 190 упак.)(Id38223)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    38223

    Наименование закупки

    Закупка инструментов, метизов и замков для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 601 шт., 190 упак.) (223.ЗК.1571; Id38223)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    15.12.2020 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_947698_36530_ТЗ_инструменты_и_метизы_2020_10_11.rtf

    957897_223_ЗК_Извещение_часть_1.rtf

    957898_223_ЗК_Извещение_часть_2.rtf

    957900_Форма__2_Ценовое_предложение_участника_.xlsx

    957899_проект_договора_на_поставку_товаров_223.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Юридический адрес

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    Почтовый адрес

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 939-43-13

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@rector.msu.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    УМ Р З

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка инструментов, метизов и замков для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 601 шт., 190 упак.)(Id38223)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 16:0021.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803150Подведение итогов не позднее Закупка инструментов, метизов и замков для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 601 шт., 190 упак.)(Id38223)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка инструментов, метизов и замков для биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (150 кг, 601 шт., 190 упак.)(Id38223)

    Начальная цена

    198 112,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.12. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Сроки проведения квалификационного отбора участников закупки: с момента получения вторых частей заявок и до даты окончания рассмотрения вторых частей заявок (подведения итогов). Иные требования к обеспечению заявки: требование к обеспечению заявки не установлено. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

    Адрес местонахождения

    119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,

    119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.190

    Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 3"

    "Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 4"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 5"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 6"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 7"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 8"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 9"

    "Производство абразивных изделий"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 10"

    "Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 11"

    "Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 12"

    "Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 13"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 14"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 15"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 16"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 17"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 18"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 19"

    "Производство замков, петель"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 20"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 21"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 22"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 23"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 24"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 25"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 26"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 6.00000

    "Позиция 27"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 3.00000

    "Позиция 28"

    "Производство изделий из проволоки и пружин"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 29"

    "Производство изделий из проволоки и пружин"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 30"

    "Производство изделий из проволоки и пружин"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 31"

    "Производство изделий из проволоки и пружин"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 32"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 33"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 34"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 35"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 36"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 37"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 38"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 39"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 40"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 41"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 42"

    "Производство крепежных изделий"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 43"

    "Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО БМК
    Попозиционная № ГП225204
    Грузовые автошины
    Грузовые автошины
    590467
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225853
    Выполнение проектных работ по объекту: «Эксплуатационная скважина № 9001 Ево-Яхинского участка недр»
    Выполнение проектных работ по объекту: «Эксплуатационная скважина № 9001 Ево-Яхинского...
    592560
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО БМК
    Попозиционная № ГП213037
    Колесные пары и комплектующие к ним.
    Колесные пары и комплектующие к ним.
    586581
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Запрос (ценовых) котировок № 32211082626
    Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г. Бикин Хабаровского края
    Поставка снэковой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Хабаровске и г....
    593898
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 142 144
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП237244
    «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей дополнительных сервисов в аэропорту г. Минеральные Воды».
    «Оказание представительских и агентских услуг, связанных с оформлением и продажей...
    593899
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225874
    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты добычи. II очередь»
    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Ево-Яхинского...
    592654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225872
    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Ево-Яхинского лицензионного участка. Объекты подготовки. II очередь»
    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Обустройство Ево-Яхинского...
    592628
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО ПРОМСТРОЙ
    Попозиционная № ГП237243
    Поставка электротехники для АГХК ОЗХ
    Поставка электротехники для АГХК ОЗХ
    593888
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить