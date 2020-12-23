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    Главная / Торги / Поставка конвертов маркированных и марок

    Поставка конвертов маркированных и марок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:5923.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803234Дата и время окончания срока приема заявок Государственные знаки почтовой оплаты ЧеркесскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803234

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-03-2020/МРГЧ

    Наименование закупки

    Поставка конвертов маркированных и марок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 12:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Форма_коммерческого_предложения__форма3_.xlsx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК

    Юридический адрес

    369001, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Космонавтов, 60А

    Почтовый адрес

    369001, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Космонавтов, 60А

    Контактный телефон

    +7 8782 27-62-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.aysanov@mrgkchr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айсанов Ахмед Юсуфович

    Место рассмотрения предложений

    Черкесск

    Закупки и тендеры Карачаево-Черкесская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Государственные знаки почтовой оплаты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803234Подведение итогов не позднее Государственные знаки почтовой оплаты Черкесск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Государственные знаки почтовой оплаты

    Начальная цена

    3 823 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕРКЕССК

    Адрес местонахождения

    369001, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Космонавтов, 60А

    Классификатор ОКПД2

    17.23.12

    Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/815404/name/5fe2f064b44a98.05535588

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 117000.00000

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