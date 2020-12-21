Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка продукции производится на условиях самовывоза со склада поставщика, расположенного по адресу: ________________и на расстоянии не более 100 км.(+/-10 км) от склада Покупателя, находящегося по адресу: 624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».Рассчитать логистику >