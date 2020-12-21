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    Главная / Торги / Поставка кормовой добавки в ассортименте.

    Поставка кормовой добавки в ассортименте.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кормовой добавки в ассортиментеАсбестПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009803047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кормовой добавки в ассортименте.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 11:55

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.doc

    Извещение.doc

    Проект_договора.doc

    Итоговый_протокол_торги_не_состоялись_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 950 643-93-86

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender7@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Галимова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Асбест

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кормовой добавки в ассортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202021.12.2020 08:3021.12.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803047Подведение итогов не позднее Поставка кормовой добавки в ассортиментеАсбест

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кормовой добавки в ассортименте

    Начальная цена

    1 604 388,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка продукции производится на условиях самовывоза со склада поставщика, расположенного по адресу: ________________и на расстоянии не более 100 км.(+/-10 км) от склада Покупателя, находящегося по адресу: 624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузка товара производится автотранспортом Покупателя со склада Поставщика, партиями в течение ноября 2020 года, в течение 5 календарных дней со дня подачи заявки. Покупатель обязуется произвести оплату товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента даты отгрузки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    10.91.10.186

    Комбикорма для сельскохозяйственной птицы

    Классификатор ОКВЭД2

    10.91

    Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/813891/name/5fe17e064b16c2.48956329

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах"

    Кол-во: 12.00000

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