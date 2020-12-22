www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009803100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 12:02
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 211-36-59
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
amokin@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мокин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.202024.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803100Подведение итогов не позднее Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"
Начальная цена
2 890 669,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
43.33.10.100
43.33
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.