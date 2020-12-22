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    Главная / Торги / Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"

    Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803100Дата и время окончания срока приема заявок Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009803100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 12:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_СМСП.docx

    Проект_договора_ремон_корпусов.DOC

    Техническое_задание_текущий_ремонт.DOC

    дефектные_ведомости.7Z

    протокол_272_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Протон-Пермские моторы
    Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ

    Юридический адрес

    614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Почтовый адрес

    614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Контактный телефон

    +7 342 211-36-59

    Факс

    +7 342 240-98-34

    Адрес электронной почты

    amokin@protonpm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мокин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 08:0024.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803100Подведение итогов не позднее Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по текущему ремонту в корпусах на территории загородной производственной площадки ПАО "Протон-ПМ" по адресу г. Пермь, п. Новые Ляды, загородная производственная площадка ПАО "Протон-ПМ"

    Начальная цена

    2 890 669,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Протон-Пермские моторы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Протон-ПМ
    Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ

    Адрес местонахождения

    614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93

    Классификатор ОКПД2

    43.33.10.100

    Работы по облицовке полов и стен плитками, кроме работ на объектах культурного наследия

    Классификатор ОКВЭД2

    43.33

    Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818940/name/5fe5d1829a4ac5.81654218

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен"

    Кол-во: 1.00000

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