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    Главная / Торги / продажа бульдозера ДЗ-42Г1 на базе трактора ДТ-75

    продажа бульдозера ДЗ-42Г1 на базе трактора ДТ-75

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2021 09:0015.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036673Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер ДЗ-42Г1 на базе трактора ДТ-75НовосибирскПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    продажа бульдозера ДЗ-42Г1 на базе трактора ДТ-75

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32.

    Номер извещения

    ГП036673

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

    Предмет договора

    Бульдозер ДЗ-42Г1 на базе трактора ДТ-75

    Начальная цена

    219000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 11:53 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.02.2021 13:00

    Дата и время проведения

    19.02.2021 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИЗВЕЩЕНИЕ.docx

    Аукционная_документация_бульдозер.docx

    Презентация_Бульдозер_ДЗ_42Г1на_базе_трактора_ДТ__75.rar

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    во вложеном файле

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заболотный Павел Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лестева Елена Валерьевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    1616@komintern.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 383 279-36-89

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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