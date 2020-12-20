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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи оборудования

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2020 09:0020.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036669Дата и время окончания срока приема заявок Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи оборудованияСаратовПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи оборудования

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 4

    Номер извещения

    ГП036669

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Предмет договора

    Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи оборудования

    Начальная цена

    24000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 11:47 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.12.2020 13:00

    Дата и время проведения

    23.12.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация_Эхолот.docx

    2_часть_24.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    «Эхолот Humminbird 1199 cxi HD SI Combo»

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    8452 доб.74-40-38

    Адрес электронной почты

    SurovtcevVI@vnipigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суровцев Владимир Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Суровцев Владимир Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    SurovtcevVIvnipigaz.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствием с условиями аукционной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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