www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи оборудования
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 4
Номер извещения
ГП036669
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
Предмет договора
Открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены, на право заключения договора купли-продажи оборудования
Начальная цена
24000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 11:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.12.2020 13:00
Дата и время проведения
23.12.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
«Эхолот Humminbird 1199 cxi HD SI Combo»
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
8452 доб.74-40-38
Адрес электронной почты
SurovtcevVI@vnipigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суровцев Владимир Игоревич
Место рассмотрения предложений
Саратов
Контактное лицо продавца/инициатора
Суровцев Владимир Игоревич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
SurovtcevVIvnipigaz.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес местонахождения продавца/инициатора
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствием с условиями аукционной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствием с условиями аукционной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Да
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.