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    Главная / Торги / Поставка кабеля гибкого силового для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Поставка кабеля гибкого силового для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806869Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля гибкого силового для Филиала №4 АО ГК «Северавтодор»Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009806869

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    14-4

    Наименование закупки

    Поставка кабеля гибкого силового для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 07:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__14_4изм.doc

    Протокол__32009806869.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 3463 25-04-39

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil4-law@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Приймак Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабеля гибкого силового для Филиала №4 АО ГК «Северавтодор»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 07:00 GMT +324.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806869Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля гибкого силового для Филиала №4 АО ГК «Северавтодор»Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 07:0024.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009806869Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля гибкого силового для Филиала №4 АО ГК «Северавтодор»Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806869Подведение итогов не позднее Поставка кабеля гибкого силового для Филиала №4 АО ГК «Северавтодор»Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабеля гибкого силового для Филиала №4 АО ГК «Северавтодор»

    Начальная цена

    1 210 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13

    Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820734/name/5fe9b64bc97690.22834130

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 220.00000

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    Прием заявок:
    18.05.2021 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
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