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Номер извещения
32009803381
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 12:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,
Почтовый адрес
119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6
Контактный телефон
+7 499 147-81-50
Факс
--
Адрес электронной почты
sidorov@fgu-obp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидоров Кирилл Игоревич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»
Начальная цена
7 683 189,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
153 663,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствиии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствиии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБУ ОБП
Все закупки и тендеры ФГБУ ОБП
Адрес местонахождения
119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,
119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6
10.13.14.110
10.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 390.00000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 500.00000
Кол-во: 450.00000
Кол-во: 120.00000
Кол-во: 410.00000
Кол-во: 380.00000
Кол-во: 420.00000
Кол-во: 490.00000
Кол-во: 220.00000
Кол-во: 2500.00000
Кол-во: 250.00000
Кол-во: 150.00000
Кол-во: 1150.00000
Кол-во: 230.00000
Кол-во: 1350.00000
Кол-во: 1150.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 1.50000
Кол-во: 320.00000
Кол-во: 240.00000
Кол-во: 7500.00000
Кол-во: 9000.00000
Кол-во: 5000.00000
Кол-во: 1000.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 70.00000
Кол-во: 2600.00000
Кол-во: 2900.00000
Кол-во: 2400.00000
Кол-во: 80.00000
Кол-во: 430.00000
Кол-во: 560.00000
Кол-во: 800.00000
Кол-во: 700.00000
Кол-во: 1200.00000
Кол-во: 64000.00000
Кол-во: 1200.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 45.00000
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