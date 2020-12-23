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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»

    Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803381Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009803381

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 12:40

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_об_электронном_аукционе.docx

    Документация_об_электронном_аукционе.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННАЯ БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГБУ ОБП

    Юридический адрес

    119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,

    Почтовый адрес

    119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6

    Контактный телефон

    +7 499 147-81-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sidorov@fgu-obp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидоров Кирилл Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803381Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ФГБУ «ОБП»

    Начальная цена

    7 683 189,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    153 663,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствиии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствиии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствиии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБУ ОБП
    Все закупки и тендеры ФГБУ ОБП

    Адрес местонахождения

    119285, Г МОСКВА, ПР-КТ МИЧУРИНСКИЙ, 6,

    119285, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 6

    Классификатор ОКПД2

    10.13.14.110

    Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные

    Классификатор ОКВЭД2

    10.13

    Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные"

    Кол-во: 390.00000

    "Позиция 2"

    "Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 3"

    "Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные"

    Кол-во: 500.00000

    "Позиция 4"

    "Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные"

    Кол-во: 450.00000

    "Позиция 5"

    "Ветчина нарезка"

    Кол-во: 120.00000

    "Позиция 6"

    "Ветчина в\с в натуральной оболочке"

    Кол-во: 410.00000

    "Позиция 7"

    "Томатная паста не соленая"

    Кол-во: 380.00000

    "Позиция 8"

    "Смесь сушеных фруктов (сухой компот)"

    Кол-во: 420.00000

    "Позиция 9"

    "Смесь сушеных фруктов (сухой компот)"

    Кол-во: 490.00000

    "Позиция 10"

    "Изюм без косточки в\с, светлый, темный"

    Кол-во: 220.00000

    "Позиция 11"

    "Плоды шиповника"

    Кол-во: 2500.00000

    "Позиция 12"

    "Сыры полутвердые "

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 13"

    "Вафли "

    Кол-во: 150.00000

    "Позиция 14"

    "Сыры полутвердые"

    Кол-во: 1150.00000

    "Позиция 15"

    "Печенье сладкое "

    Кол-во: 230.00000

    "Позиция 16"

    "Крекеры"

    Кол-во: 1350.00000

    "Позиция 17"

    "Сметана"

    Кол-во: 1150.00000

    "Позиция 18"

    "Дрожжи хлебопекарные сушеные"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 19"

    "Лимонная кислота пищевая"

    Кол-во: 1.50000

    "Позиция 20"

    "Сода пищевая"

    Кол-во: 320.00000

    "Позиция 21"

    "Крахмалы, кроме модифицированных"

    Кол-во: 240.00000

    "Позиция 22"

    "Хлеб не длительного хранения"

    Кол-во: 7500.00000

    "Позиция 23"

    "Хлеб не длительного хранения"

    Кол-во: 9000.00000

    "Позиция 24"

    "Вода питьевая упакованная"

    Кол-во: 5000.00000

    "Позиция 25"

    "Вода питьевая упакованная"

    Кол-во: 1000.00000

    "Позиция 26"

    "Вода минеральная природная питьевая упакованная"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 27"

    "Изделия бараночные"

    Кол-во: 70.00000

    "Позиция 28"

    "Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок"

    Кол-во: 2600.00000

    "Позиция 29"

    "Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок"

    Кол-во: 2900.00000

    "Позиция 30"

    "Творог"

    Кол-во: 2400.00000

    "Позиция 31"

    "Консервы из морской капусты"

    Кол-во: 80.00000

    "Позиция 32"

    "Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные"

    Кол-во: 430.00000

    "Позиция 33"

    "Рис"

    Кол-во: 560.00000

    "Позиция 34"

    "Рис"

    Кол-во: 800.00000

    "Позиция 35"

    "Рис"

    Кол-во: 700.00000

    "Позиция 36"

    "Масло сливочное"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 37"

    "Масло сливочное"

    Кол-во: 64000.00000

    "Позиция 38"

    "Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные"

    Кол-во: 1200.00000

    "Позиция 39"

    "Палочки крабовые (имитация)"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 40"

    "Шпроты в масле "

    Кол-во: 45.00000

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