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Номер извещения
ГП036733
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
dm.volodin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Володин Дмитрий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036733Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техникиМосква
Подведение итогов не позднее
18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036733Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техникиМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая 23 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 4
Кол-во: 2
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Кол-во: 5
Кол-во: 50
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Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 60
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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Кол-во: 16
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