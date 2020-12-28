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    Главная / Торги / Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники

    Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036733Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техникиМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036733

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2248/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_подп..pdf

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Приложение_1_форма_КП_2248_СТГ_ТПС_Фильтра_ДСТ.xlsx

    Извещение__2248_СТГ_ТПС.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    dm.volodin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 12:00 GMT +328.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036733Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техникиМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036733Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техникиМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036733Подведение итогов не позднее Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техникиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтрующих элементов для дорожно-строительной техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая 23 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гидравлический фильтр"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Воздушный фильтр IVECO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Элемент воздушного фильтра (внутренний)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Воздушный фильтр внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Фильтр кабины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Воздушный фильтр наружный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Гидравлический фильтр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Корпус воздушного фильтра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Масляный фильтр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Масляный фильтр двигателя"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ЭЛЕМЕНТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Фильтрующий элемент"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Сменный фильтрующий элемент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Топливный фильтр"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Топливный фильтр EMT"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Топливный фильтр вторичный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Топливный фильтр грубой очистки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Топливный фильтр основной"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Топливный фильтр сепар"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Топливный фильтр тонкой очистки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Фильтр сапуна гидробака"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Фильтр 6650559140 топливный КАМАЗ WDK 962/12 MAN (элемент)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Фильтр антикоррозиционный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Фильтр антикоррозионный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Фильтр воздушный внутренний HITACHI LX130-7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ КАБИНЫ ВНЕШНИЙ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Фильтр воздушный А510S"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Фильтр воздушный внешний А582/1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Фильтр воздушный наружный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Фильтр воздушный внутренний ДВС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Фильтр воздушный ЕЕ 100210 (аналоги 7405-1109560, 721-1109560)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Фильтр воздушный КАМАЗ Евро"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Фильтр кондиционера"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Фильтр воздушный Нива"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Элемент воздушного фильтра высокий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Фильтр гидравличный пилотный HITACHI LX130-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Фильтр гидравлический поточный Hitachi LX130-7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Фильтр гидравлический H000293"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Фильтр гидравлический SH60376"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Фильтр гидравлический дренажный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Фильтр гидравлический ГУР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Фильтр гидравлический полнопоточный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Фильтр гидросистемы"

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Фильтр топливный (аналог Atlas Copco 2914807100)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 58"

    "Фильтр грубой очистки топлива Mercedes A0004771302 (DF3503) (ZP3167)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 59"

    "Фильтр ГУР"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Фильтр кондиционера кабины оператора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Фильтр кондиционера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Фильтр КПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Фильтр масляный ДВС"

    Кол-во: 15

    "Позиция 65"

    "Фильтр масляный ДВС"

    Кол-во: 16

    "Позиция 66"

    "Фильтр масляный ДВС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Фильтр маслянный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 71"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 125

    "Позиция 74"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 135

    "Позиция 75"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 230

    "Позиция 76"

    "Фильтр маслянный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Фильтр масляный ДВС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Фильтр масляный УАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Масляный фильтр HITACHI LX130-7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Фильтр масляный Volvo FH 12 Ford Cargo"

    Кол-во: 30

    "Позиция 81"

    "Фильтр масляный Volvo FM 12 ЯМЗ Евро FSV650"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Фильтр масляный ZP50A, 6002111291"

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "Фильтр масляный В7600"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Фильтр масляный гидросистемы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Фильтр масляный ЯМЗ-М5103 (аналог DIFA 5103)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 87"

    "Фильтр осушителя воздуха"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Фильтр осушителя воздуха"

    Кол-во: 116

    "Позиция 89"

    "Фильтр очистки масла 406-1012006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "ФИЛЬТР ПРОДУВОЧНЫЙ (САПУН ГИДРОБАКА)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Воздушный фильтр кабины"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Фильтр салона"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Фильтр салона"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Фильтр салона"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Фильтр салонный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Фильтр сапуна Iveco CURSOR8/10/13 (резинка 2996234) 504209107"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Сапун гидробака"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Фильтр КПП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Фильтр трансмиссии"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Фильтр сменный тонкой очистки топлива WDK 940/1; KF-ФТ.01.0003"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Фильтр топлива грубой очистки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 105"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 107"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 35

    "Позиция 108"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 116

    "Позиция 109"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 110"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 240

    "Позиция 111"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 112"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 210

    "Позиция 113"

    "Фильтр топливный 32/925932 JCB (аналог P550881 Donaldson)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Фильтр топливный антикоррозионный 32/925968"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Фильтр топливный 400504-00218 Doosan (аналог FS1212 JF)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 116"

    "Фильтр топливный 6109 Difa"

    Кол-во: 50

    "Позиция 117"

    "Фильтр топливный FC6206"

    Кол-во: 12

    "Позиция 118"

    "Топливный фильтр HITACHI LX130-7"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "Фильтр топливный P553004"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Фильтр топливный WK8161"

    Кол-во: 8

    "Позиция 121"

    "Фильтр топливный грубой очистки"

    Кол-во: 12

    "Позиция 122"

    "Фильтр топливный грубый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Фильтр топливный Нива"

    Кол-во: 8

    "Позиция 124"

    "Фильтр топливный тонкой очистки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 35

    "Позиция 126"

    "Фильтр топливный тонкой очистки CURSOR-10,13 (Евро 5) 2995711"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Фильтр топливный тонкой очистки GB-335 PL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Трансмиссионный фильтр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ПОДКЛАДКА (ФИЛЬТР КАБИНЫ ВНУТРЕННИЙ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Элемент сменный фильтруюший"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 16µm (ГИДРАВЛИЧЕСКА СИСТЕМА)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 4µm"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 60µm (ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВОЗДУШНЫЙ ОСНОВНОЙ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Фмльтр масляный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 138"

    "ЭЛЕМЕНТ ЗАПАСНОЙ (САПУН ДВС)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 139"

    "Элемент топливного фильтра PL 420X MHRU"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Элемент фильтра Г.О"

    Кол-во: 80

    "Позиция 141"

    "Фильтр масляный 840-1012038-12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Элемент фильтрующий грубой очистки топлива"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Фильтр. элемент гидромасла 11060250"

    Кол-во: 20

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    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СГК-1
    Попозиционная № АП013327
    Поставка запасных частей для автокранов КС- 45717–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка запасных частей для автокранов КС- 45717–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири»...
    589745
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013454
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ Патриот (Рек. ЕСГ С-З региона для трансп. этансодерж. газа до Балтийского моря) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей УАЗ Патриот (Рек. ЕСГ С-З...
    590147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012920
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот (МГ Сила...
    587761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП012913
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот, УАЗ-220695-04, УАЗ-23632-333 Pickup (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для производственных нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобиля УАЗ-3163 Патриот,...
    587732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014187
    Поставка инструмента и оборудования для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8)) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка инструмента и оборудования для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4...
    593353
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014184
    Поставка расходных материалов для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8)) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка расходных материалов для ремонта автомобилей (Сила Сибири Этап 2.4 (794,8-1029,8))...
    593344
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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