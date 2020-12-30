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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036664Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTAСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036664

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___023_Подведения_итогов.doc

    Приложение__2_Итоговое_заключение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:30 GMT +330.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036664Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTAСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:3030.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036664Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTAСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036664Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTAСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA

    Начальная цена

    3 048 246,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По местонахождению исполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик осуществляет оплату в течение 120 (сто двадцать) календарных дней, но не ранее 45 календарных дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ оказанных услуг, на основании выставленного исполнителем счета-фактуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838464/name/6013fc858b5e36.95072485

    29.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/838465/name/6013fc8cd5b8d4.14570055

    29.01.2021

    Проект договора

    28.12.2020

    Закупочная документация

    28.12.2020

    Техническое задание

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA"

    Кол-во:

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