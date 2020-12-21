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Номер извещения
ГП036966
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка металлопроката - 8,468 тн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
v.golius@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голиус Виктория Валериевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката - 8,468 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 15:00 GMT +321.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036966Дата и время окончания срока приема заявок поставка металлопроката - 8,468 тнМосква
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 10:0029.01.2021 10:0029.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036966Подведение итогов не позднее поставка металлопроката - 8,468 тнМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката - 8,468 тн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
---
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская область, г. Усть-Кут, Зверева, 212Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
24.10
46.72
Документация лота
Кол-во: 5.9
Кол-во: 0.74
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.12
Кол-во: 0.008
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