Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036663

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗиЦС/20-00961

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62947

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    rufina.arkhangelova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архангелова Руфина Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 16:00 GMT +324.12.2020 16:0024.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 18:0026.02.2021 18:0026.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036663Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 18:0026.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036663Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Проект договора

    23.12.2020

    Закупочная документация

    23.12.2020

    Приложение 1 к Договору

    23.12.2020

    Приложение 2 к Договору

    23.12.2020

    Приложение 3 к Договору

    23.12.2020

    Отгрузочные реквизиты

    23.12.2020

    Приложение 1 к Оферте

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Звездочка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Подушка в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Каток поддерживающий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект гидроцилиндра стрелы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект гидроцилиндра ковша"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Ремкомплект гидроцилиндра рукояти"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Ремень вентилятора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Ремень генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Цепь гусеничная в сборе 46*600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Колесо направляющее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Каток опорный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 12"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кольцо уплотнительное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Ремкомплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Ручка управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Гидромотор вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Насос хода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Насос вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Насос в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Клапан в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Соленоид"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Насос"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Комплект прокладок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Болт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Шайба"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Болт ножа"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Шайба"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Гайка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Тормоз дисковый"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП237241
    Закупка Муфелей в количестве 4 шт.
    Закупка Муфелей в количестве 4 шт.
    593889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237237
    Рельсы
    Рельсы
    593873
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП013397
    Вспомогательный привод для мельниц МШЦ 7300*13000 по 89.25573-2 ИТТ
    Вспомогательный привод для мельниц МШЦ 7300*13000 по 89.25573-2 ИТТ
    590028
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237236
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    593865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Запрос предложений № ГП237180
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового оборудования.
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового...
    593605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079781
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    593396
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 716 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить