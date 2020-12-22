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Номер извещения
ГП036670
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Почтовый адрес
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
Контактный телефон
+7 903 977-06-16
Факс
+7 495 775-47-13
Адрес электронной почты
Russia.Tenders@EU.Weatherford.com
Ф.И.О. контактного лица
Титова Екатерина Ильинична
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 15:00 GMT +322.12.2020 15:0022.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.Москва
Подведение итогов не позднее
05.03.2021 17:0005.03.2021 17:0005.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036670Подведение итогов не позднее Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Технического задания и приложения ЛОТ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Технического задания и приложения ЛОТ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЗЕРФОРД
Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 1200
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Кол-во: 1
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