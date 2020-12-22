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    Главная / Торги / Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.

    Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 15:0022.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036670

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    В_07_85_2020_Азот.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Почтовый адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Контактный телефон

    +7 903 977-06-16

    Факс

    +7 495 775-47-13

    Адрес электронной почты

    Russia.Tenders@EU.Weatherford.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Екатерина Ильинична

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 15:00 GMT +322.12.2020 15:0022.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036670Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 17:0005.03.2021 17:0005.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036670Подведение итогов не позднее Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 17:0005.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036670Подведение итогов не позднее Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жидкого азота повышенной чистоты (99,99%) для нужд Нефтеюганского филиала ООО "Везерфорд" на 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Технического задания и приложения ЛОТ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического задания и приложения ЛОТ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Технического задания и приложения ЛОТ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВЕЗЕРФОРД
    Все закупки и тендеры ВЕЗЕРФОРД

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, д. 4, этаж 13, 4 Лесной пер

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "м/р в районе п.Салым (175-200 км. от г.Нефтеюганск)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "м/р в районе г.Новый Уренгой (200-300 км. от г.Новый Уренгой)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 3"

    "поставка на другие м/р ХМАО (расчет цены за т/км)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "поставка на другие м/р ЯНАО (расчет цены за т/км)"

    Кол-во: 1

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